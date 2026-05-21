«Бизнес заинтересован»: Чему научат детей в рамках курса ИИ в школах
Николай Комлев заявил НСН, что в школах сделают ставку на то, чтобы ребенок не перекладывал свое обучение на ИИ, а понимал, что это лишь удобный механизм.
Изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом пишут РИА Новости. Комлев раскрыл, с какой целью может вводиться этот курс.
«Я думаю, речь больше об общем повышении грамотности населения, скажем так. Школьники будут просто пользоваться тем, чем они и так пользуются, просто более системно. А так им будут рассказывать, куда можно заходить, а что наоборот, опасно, как применять это в процессе учебы. Чтобы они методически правильно пользовались ИИ. Но я не думаю, что это даст что-то индустрии. Хорошо бы, чтобы там была кибергигиена, но принципиально другое, чтобы ребенок продолжал развиваться сам, а ИИ использовал лишь как инструмент. Для учителя тоже важно знать, как он может использовать эту технологию», - поделился он.
При этом Комлев отметил, что некоторые компании уже сегодня сотрудничают со школами, так как вузовской программы часто недостаточно, чтобы вырастить полноценного специалиста.
«Многие крупные компании действительно начинают просвещать детей со школы, так как чтобы сформировать выпускника вуза, мало пятилетней программы. Для таких компаний важно, чтобы у детей развивалось алгоритмическое мышление, чтобы они понимали, как, используя уже существующие в мире и в России огромные репозитории, комбинировать их и создавать новые продукты. Потому что принципиальное отличие индустрии разработки от пользователя – это создание чего-то нового. И вот учить создавать можно со школы. Я думаю, что этим занимаются и «Яндекс», и «Сбер», и телеком-компании», - подытожил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН поддержал включение вопросов по ИИ в ЕГЭ по информатике.
