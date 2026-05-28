Богомолов заявил, что в театре нет места демократии
В театре не может быть демократии, заявил в интервью ИС «Вести» режиссер Константин Богомолов, комментируя идейного содержания постановки в Театре на Бронной «Новая оптимистическая», действие которой происходит в момент смерти главного режиссера в современной театральной труппе.
«Театр — это и семья, и армия, это и диктатура. Я не скажу “демократия” — в театре не может быть демократии. В театре существует просвещенный авторитаризм или, как говорил Товстоногов, добровольная диктатура», — пояснил режиссер.
По его мнению, руководителю в театре необходимо сочетать как жесткость в управлении коллективом, так и мягкость, внимание к заблуждениям, капризности и эмоциональности актеров, поскольку театр состоит из очень сложных индивидуальностей. Отчасти этому, по его словам, посвящена новая пьеса.
Ранее народный артист России Максим Аверин рассказал, что продолжает сниматься в сериале «Склифосовский» и занят сразу в нескольких театральных проектах, сообщает RT.
В свою очередь ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский ранее заявил, что Богомолов преподает в ГИТИСе уже два года за скромные деньги и никакие 50 тысяч рублей за лекцию он не получает.
