Богомолов заявил, что в театре нет места демократии

В театре не может быть демократии, заявил в интервью ИС «Вести» режиссер Константин Богомолов, комментируя идейного содержания постановки в Театре на Бронной «Новая оптимистическая», действие которой происходит в момент смерти главного режиссера в современной театральной труппе.

«Театр — это и семья, и армия, это и диктатура. Я не скажу “демократия” — в театре не может быть демократии. В театре существует просвещенный авторитаризм или, как говорил Товстоногов, добровольная диктатура», — пояснил режиссер.