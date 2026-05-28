В Госдуме предупредили о распространении вредоносного ПО под видом ответов на ЕГЭ

Мошенники начали распространять вредоносные программы, через которые они могут получить доступ к персональным данным и банковским предложениям, под видом готовых ответов на ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информацинной политике, информационным технологиям и связи, федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина.

По его словам, программы распространяются через группы в соцсетях, Telegram-каналы и сайты. Пользователям после перехода по ссылке предлагается скачать файл с вредоносным ПО.

Немкин пояснил, что обещания помочь без проблем сдать экзамен снижает критическое восприятие информации и ослабляет внимание к основным правилам цифровой безопасности. Он также указал на важность разъяснительных бесед с детьми перед экзаменами об опасности перехода по подозрительным ссылкам и скачивания файлов из сомнительных источников.

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил в беседе с RT, что мошенники могут обещать абитуриентам и их родителям протекцию для поступления в необходимый вуз.

Кроме того, в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что в связи с приближением сдачи ЕГЭ мошенники, представляясь сотрудниками ведомств, начали предлагать ученикам регистрироваться на итоговую аттестацию.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
