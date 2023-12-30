Взрывная «радость»: Россиян предупредили об ответственности за салюты на праздники
Использовать пиротехнику на Новый год необходимо с осторожностью: МЧС может оштрафовать за несанкционированный салют.
Некоторые виды пиротехники начнут продавать дистанционно. Специальные условия для этого разработают МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами, передает ТАСС на ссылкой на пресс-службу ведомства.
«МЧС России совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзором и Минцифры России прорабатывается вопрос установления специальных условий для дистанционной продажи отдельных видов пиротехнических изделий», – подтвердили в ведомстве.
Население может использовать пиротехнику только бытового назначения, в противном случае предусмотрен штраф, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
«Население может использовать пиротехнику бытового назначения, это прописано в законе. Ответственность предусмотрена административная для граждан. Если сотрудник МЧС узнает, что гражданин запускает пиротехнику в неустановленном месте или неправильно запускает, он может быть привлечен к административной ответственности – денежный штраф», - отметил он.
Видео из социальных сетей с запуском фейерверков может быть использовано как доказательство в случае нарушений, заявил НСН управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
«Отслеживать можно и ловить, штрафы накладывать. Законодательство не содержит специальных норм для новогодних праздников в этой части, чем пользуются в МЧС. Они говорят, что это шум. Но речь о том, что это может быть опасно, следовало бы поработать с этим, к каким последствиям это может привести? Надо организовать площадки в районах. Нелепо ограничивать такие возможности именно ночью. Раньше для запуска фейерверков отводились специальные места, разумнее было бы сделать именно так, а не тотально запрещать», - отметил Попов.
По ст.11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства», за салюты в праздники граждан могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму от 100 до 150 тысяч рублей. Орлица могут заплатить за подобное нарушение от 250 до 300 тысяч и приостановкой деятельности на срок до 90 суток.
Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН рассказал, что делать в случае происшествия с пиротехникой в новогоднюю ночь.
«У всех пиротехнических изделий два основных повреждающих фактора: тепловой, выживающий ожоги, а также механический, когда какой-то взрыв. Самые страдающие части – глаза, а также кисти рук. Первая помощь при ожогах – устранить источник воздействия, охладить чистой водой, обмотать влажной тканью. Не нужно протирать льдом или запихивать в сугроб поврежденные конечности. Можно принять препарат обезболивающий, потом обратиться за медицинской помощью – либо в скорую, либо в травматологический пункт», - рассказал он.
Власти российских регионов массово ввели запрет на салюты и петарды на Новый год и Рождество: Крым, а также Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Орловская и Псковская области. Также власти многих российских городов отказались от салютов и массовых гуляний в новогоднюю ночь. Это Анапа, Барнаул, Великий Новгород, Иркутск, Казань, Пермь, Москва, Нижний Новгород, Омск, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар и Уфа., отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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