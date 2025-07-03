Законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года внесли в Госдуму

Сенатор Марина Сидухина внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

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В пояснительной записке говорится, что «внутреннее строение и структурные элементы» головного мозга человека «среднестатистически окончательно формируются только к 21 году».

«В период до этого возраста головной мозг более уязвим к различным внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям», - отмечается в документе.

Сенатор также указала, что алкоголь «способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности».

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышение цен не заставит россиян отказаться от курения и алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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