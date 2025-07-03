Пригожин заявил, что музыку должны распространять «вирусологи» в соцсетях
Классические медиа перестали приносить нужные результаты, поэтому в области музыки следует осваивать новые профессии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, творчество музыкантов может появляться на радио и телевидении, однако «все находятся в соцсетях», где, в своё время, «завирусили музыку той же Кадышевой».
«Если ты не снимаешь рилсы, тик-токи, то никто не видит и не слушает», - заключил Пригожин.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что ажиотаж вокруг творчества народной артистки РФ Надежды Кадышевой через год пойдёт на спад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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