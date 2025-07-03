Минкульт опроверг запрет на участие азербайджанцев в культурных мероприятиях в РФ

Появившаяся в СМИ и соцсетях информация о якобы запрете на участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях и распространение музыкального контента в РФ, не соответствует действительности. Об этом заявили в Минкульте России.

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией

Отмечается, что якобы подписанное главой министерства Ольгой Любимовой распоряжение, является фейком.

«Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы», - говорится в сообщении.

Ранее организаторы концерта азербайджано-российского певца Эмина (Эмин Агаларов) в Калининградской области объявили о переносе шоу на 2026 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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