Минкульт опроверг запрет на участие азербайджанцев в культурных мероприятиях в РФ
Появившаяся в СМИ и соцсетях информация о якобы запрете на участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях и распространение музыкального контента в РФ, не соответствует действительности. Об этом заявили в Минкульте России.
Отмечается, что якобы подписанное главой министерства Ольгой Любимовой распоряжение, является фейком.
«Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы», - говорится в сообщении.
Ранее организаторы концерта азербайджано-российского певца Эмина (Эмин Агаларов) в Калининградской области объявили о переносе шоу на 2026 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог Марков заявил, что Лондон «подогревает» конфликта Москвы и Баку
- Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным
- Минкульт опроверг запрет на участие азербайджанцев в культурных мероприятиях в РФ
- Пригожин заявил, что музыку должны распространять «вирусологи» в соцсетях
- СМИ: Бывший мэр Луганска погиб после взрыва в центре города
- Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом
- Концерт певца Эмина в Калининградской области перенесли на год
- Мишустин: Матерям-героиням в РФ назначат ежемесячную надбавку к пенсии
- В Госдуме заявили, что высокие цены не отвлекут россиян от сигареты и алкоголя
- Набиуллина: Центробанк РФ не планирует инвестировать в криптовалюту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru