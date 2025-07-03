СМИ: Бывший мэр Луганска погиб после взрыва в центре города
3 июля 202516:51
Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает РИА Новости.
В правительстве ЛНР заявили, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко, погиб один человек, ещё трое были ранены.
«Манолис Пилавов погиб при взрыве», - рассказал собеседник агентства.
Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области погиб замглавнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru