СМИ: Бывший мэр Луганска погиб после взрыва в центре города

Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает РИА Новости.

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В правительстве ЛНР заявили, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко, погиб один человек, ещё трое были ранены.

«Манолис Пилавов погиб при взрыве», - рассказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области погиб замглавнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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