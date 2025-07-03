СМИ: Бывший мэр Луганска погиб после взрыва в центре города

В правительстве ЛНР заявили, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко, погиб один человек, ещё трое были ранены.

«Манолис Пилавов погиб при взрыве», - рассказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области погиб замглавнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков, сообщает RT.