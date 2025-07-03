Он отметил, что есть несколько внешних сторон, желающих, «чтобы у Москвы были проблемы со всеми соседями».

«Считается, что есть неформальная договорённость... что Франция является ответственной за разрыв отношений России и Армении, а Британия - за разрыв с Азербайджаном», - уточнил Марков.

Эксперт добавил, что существуют и тюркофобские силы, цель которых - поссорить Россию с Турцией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов Украины и Азербайджана Владимиа Зеленского и Ильхама Алиева является попыткой Киева «подлить масло в огонь» в ситуацию между Баку и Москвой, сообщает RT.

