Политолог Марков заявил, что Лондон «подогревает» конфликта Москвы и Баку

Конфликт России и Азербайджана искусственно подогревается извне. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

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Он отметил, что есть несколько внешних сторон, желающих, «чтобы у Москвы были проблемы со всеми соседями».

«Считается, что есть неформальная договорённость... что Франция является ответственной за разрыв отношений России и Армении, а Британия - за разрыв с Азербайджаном», - уточнил Марков.

Эксперт добавил, что существуют и тюркофобские силы, цель которых - поссорить Россию с Турцией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов Украины и Азербайджана Владимиа Зеленского и Ильхама Алиева является попыткой Киева «подлить масло в огонь» в ситуацию между Баку и Москвой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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