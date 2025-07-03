Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным
3 июля 202517:15
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что 3 июля он проведёт телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Глава Белого дома уточнил, что созвонится с российским лидером в 10:00 (17:00 мск).
«Буду говорить с президентом России Путиным. Спасибо!» - написал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru