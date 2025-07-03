Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом
Президент РФ Владимир Путин 3 июля проведёт телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил во время посещения национального центра «Россия».
«Сегодня буду разговаривать с президентом США», - сказал глава государства в ходе осмотра выставки растущих российских брендов.
Российский лидер добавил, что в ходе беседы предложит Трампу воспользоваться представленным на экспозиции материалом для продвижения на американском рынке.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшийся 1 июля, стал хорошей возможностью донести позиции сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru