Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом

Президент РФ Владимир Путин 3 июля проведёт телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил во время посещения национального центра «Россия».

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«Сегодня буду разговаривать с президентом США», - сказал глава государства в ходе осмотра выставки растущих российских брендов.

Российский лидер добавил, что в ходе беседы предложит Трампу воспользоваться представленным на экспозиции материалом для продвижения на американском рынке.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшийся 1 июля, стал хорошей возможностью донести позиции сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Телефонный РазговорДональд ТрампВладимир Путин

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