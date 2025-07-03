Концерт певца Эмина в Калининградской области перенесли на год

Уточняется, что выступление, которое должно было состояться 6 июля в «Янтарь-холле», перенесли на 6 июля 2026 года.

«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете», - пояснили организаторы.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный артист РФ Денис Майданов заявил «Радиоточке НСН», что Россия не будет запрещать концерты азербайджанских артистов и музыкантов в ответ на действия Баку.