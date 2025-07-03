Концерт певца Эмина в Калининградской области перенесли на год
Концерт азербайджанского и российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова (Эмин) в Светлогорске Калининградской области перенесли на год. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает РИА Новости.
Уточняется, что выступление, которое должно было состояться 6 июля в «Янтарь-холле», перенесли на 6 июля 2026 года.
«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете», - пояснили организаторы.
Ранее депутат Госдумы, заслуженный артист РФ Денис Майданов заявил «Радиоточке НСН», что Россия не будет запрещать концерты азербайджанских артистов и музыкантов в ответ на действия Баку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом
- Концерт певца Эмина в Калининградской области перенесли на год
- Мишустин: Матерям-героиням в РФ назначат ежемесячную надбавку к пенсии
- В Госдуме заявили, что высокие цены не отвлекут россиян от сигареты и алкоголя
- Набиуллина: Центробанк РФ не планирует инвестировать в криптовалюту
- В Брянской области при атаке дрона погиб мирный житель
- В Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении
- Критик Соседов усомнился в успехе группы «Тату» после воссоединения
- Набиуллина: ЦБ пока не получал заявок на возвращение иностранных банков в РФ
- Автопроизводитель Geely опроверг слухи об уходе из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru