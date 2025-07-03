Концерт певца Эмина в Калининградской области перенесли на год

Концерт азербайджанского и российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова (Эмин) в Светлогорске Калининградской области перенесли на год. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что выступление, которое должно было состояться 6 июля в «Янтарь-холле», перенесли на 6 июля 2026 года.

«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете», - пояснили организаторы.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный артист РФ Денис Майданов заявил «Радиоточке НСН», что Россия не будет запрещать концерты азербайджанских артистов и музыкантов в ответ на действия Баку.

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
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