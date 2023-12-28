Власти Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь
Новогодний салют в Санкт-Петербурге проводится не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы городского комитета по культуре.
В частности, в программе праздничных мероприятий, которую опубликовал комитет, новогодний салют не упоминается. При этом в Северной столице в новогоднюю ночь будут работать несколько праздничных локаций.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский не исключил, что в целях сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными, городские власти могут отменить салют в новогоднюю ночь.
При этом власти некоторых российских регионов не только решили отказаться от салютов на Новый год, но и ввели запрет на салюты и петарды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru