Россиян предупредили об опасностях использования фейерверков
Разглядывание фейерверка с близкого расстояния, который, как думается, уже отработал, можно назвать главной ошибкой при обращении с пиротехническими изделиями. Такое мнение высказал врач-травматолог клиники академика Ройтберга Сергей Малыхин.
Как отметил специалист в комментарии изданию «Газета.Ru», при неумелом обращении с петардами и салютами существует большой риск получения ожогов. По словам Малыхина, главное правило безопасности – держаться на максимально возможном расстоянии от фейерверков.
Кроме того, нельзя разрешать использовать пиротехнические изделия детям без контроля взрослых. Ещё одно из распространённых травмоопасных занятий в новоголние каникулы - катание на коньках, «ватрушке», санках. Так, по словам травматолога, при катании с горки в необорудованном месте существует опасность получения ушиба копчика или перелома крестца.
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