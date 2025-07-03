Мишустин: Матерям-героиням в РФ назначат ежемесячную надбавку к пенсии

Россиянкам, которым присвоено звание «Мать-героиня», будет назначена надбавка к пенсии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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В ходе заседания правительства он указал, что соответствующие нормы войдут в разрабатываемый законопроект, согласно которому матери-героини получат все социальные гарантии, предусмотренные для Героев Труда.

«Мать-героиня» одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей», - уточнил глава кабмина.

Мишустин добавил, что уже вышедшим на пенсию матерям-героиням надбавку за 2025 год выплатят в первом полугодии 2026 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность в России должна стать нормой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Михаил МишустинВыплатыПенсияМногодетные Семьи

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