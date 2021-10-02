Взаимная сертификация. «Спутник V» откроет границы
Вирусологи и иммунологи раскрыли последствия снятия препятствий для международного признания «Спутника V».
Глава Минздрава Михаил Мурашко поднял вопрос мирового признания вакцин из России сегодня в Женеве. Он встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил процедуру рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с COVID-19.
По словам Мурашко, распространению нашей вакцины «Спутник V» больше ничего не должно помешать, все барьеры устранены. Он отметил, что позиция России по поводу продвижения и регистрации нашей вакцины «Спутник V» услышана.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ждет «Спутник V» после окончательного завершения всех испытаний.
«Не будет больше испытаний. Внутри России – да, это последние. Наблюдение еще продолжится. Но есть масса других нюансов для регистрации "Спутника" за рубежом, которые мы до конца не знаем, потому что у нас в стране нет специалистов по международной регуляторике, и мы никогда никаких лекарственных препаратов отечественного производства не регистрировали за рубежом. Это первый опыт», - отметил он.
Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в эфире НСН производства вакцины «Спутник V».
«"Спутник" действительно себя очень неплохо зарекомендовал. У него нет таких тяжелых осложнений, как тромбозы, которые есть на Phizer или AstraZeneca. Я не думаю, что там могли возникнуть какие-то проблемы по поводу производства, хранения или еще чего-то», - отметила Скорпилева.
По мнению директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, которое он высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», признание в Европе российской вакцины «Спутник V» ускорит сертификация иностранных вакцин от COVID-19 в нашей стране, а также ускорение темпов вакцинации в России.
«Думаю, что немаловажным фактором при принятии дальнейших решений будет регистрация зарубежных вакцин на территории России… Если бы Россия быстрее достигла популяционного иммунитета, и была показана эффективность «Спутника V» в текущей ситуации, конечно, это было бы основанием признавать российскую вакцину, как одну из конкурентоспособных и эффективных. Однако в связи с тем, что у нас темпы вакцинации очень низкие, это очень сильно тормозит и достижение популяционного иммунитета, и признание вакцины эффективной. Несмотря на то, что «Спутник V» применяется почти в 70 странах, эпидемиологическая ситуация в мире меняется, и сейчас очень важно получить в самой России ту положительную динамику, на которую рассчитываем и мы, и производители вакцины, и те страны, которые уже достигли популяционного иммунитета», - сказал Викулов.
Первыми результаты от международной сертификации «Спутника» ощутят путешественники. Об этом рассказал президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, после признания российского препарата иностранным государством, «цены на поездки уменьшаются, когда страна открывается».
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