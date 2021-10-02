Взаимная сертификация. «Спутник V» откроет границы

По мнению директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, которое он высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», признание в Европе российской вакцины «Спутник V» ускорит сертификация иностранных вакцин от COVID-19 в нашей стране, а также ускорение темпов вакцинации в России.

«Думаю, что немаловажным фактором при принятии дальнейших решений будет регистрация зарубежных вакцин на территории России… Если бы Россия быстрее достигла популяционного иммунитета, и была показана эффективность «Спутника V» в текущей ситуации, конечно, это было бы основанием признавать российскую вакцину, как одну из конкурентоспособных и эффективных. Однако в связи с тем, что у нас темпы вакцинации очень низкие, это очень сильно тормозит и достижение популяционного иммунитета, и признание вакцины эффективной. Несмотря на то, что «Спутник V» применяется почти в 70 странах, эпидемиологическая ситуация в мире меняется, и сейчас очень важно получить в самой России ту положительную динамику, на которую рассчитываем и мы, и производители вакцины, и те страны, которые уже достигли популяционного иммунитета», - сказал Викулов.

Первыми результаты от международной сертификации «Спутника» ощутят путешественники. Об этом рассказал президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, после признания российского препарата иностранным государством, «цены на поездки уменьшаются, когда страна открывается».



