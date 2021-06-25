В Италии предположили, что «Спутник V» никогда не будет одобрен регулятором ЕМА

Премьер Италии Марио Драги заявил, что российская вакцина «Спутник V», возможно, никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Его слова передает РИА Новости. Без этого одобрения будет невозможна сертификация препарата в Евросоюзе.

По словам Драги, в Европе уже остановились на нескольких вакцинах, и вряд ли этот список будет расширен. Сам премьер уже получил получал укол вакцины дважды. Причем в первый раз он привился препаратом компании AstraZeneca, а во второй раз – вакциной от Pfizer и BioNTech.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» скептически отозвался о перспективах признания вакцины западными регуляторами.

«Каждая регистрация вакцины западными регуляторами это минус от западной "бигфармы" (фармацевтической промышленности – прим. НСН) нескольких миллиардов долларов. А, может, и нескольких десятков миллиардов долларов. Никто добровольно их не отдаст», - отметил специалист.

Отметим, что пока ни одна из российских вакцин не одобрена EMA.

