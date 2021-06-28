Германия отказалась считать вакцинированными привитых «Спутником V»

Германия не будет считать вакцинированными тех граждан, которые привились вакциной «Спутник V», пока российский препарат не получит одобрение Евросоюза. Об этом заявил представитель Минздрава Германии, сообщает ТАСС.

По его словам, только допущенные Евросоюзом вакцины признаются в стране.

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Ранее Премьер Италии Марио Драги заявил, что российская вакцина «Спутник V», возможно, никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Без этого одобрения будет невозможна сертификация препарата в Евросоюзе.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЕвросоюзГерманияКоронавирусВакцина
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