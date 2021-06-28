Германия отказалась считать вакцинированными привитых «Спутником V»
Германия не будет считать вакцинированными тех граждан, которые привились вакциной «Спутник V», пока российский препарат не получит одобрение Евросоюза. Об этом заявил представитель Минздрава Германии, сообщает ТАСС.
По его словам, только допущенные Евросоюзом вакцины признаются в стране.
Ранее Премьер Италии Марио Драги заявил, что российская вакцина «Спутник V», возможно, никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Без этого одобрения будет невозможна сертификация препарата в Евросоюзе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- Россиийских имамов обязали привиться от COVID-19
- Мурашко: Всего 0,5% вакцинированных повторно заболели COVID-19
- В России на борьбу с коронавирусом потратили более 1 трлн рублей
- Мурашко: В России не зафиксировано ни одного летального исхода при вакцинации
- В Госдуме прокомментировали отказ ФРГ признать привитых «Спутником V» вакцинированными
- Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020
- Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникального вооружения
- Россиян предупредили об опасности зарядки смартфона в грозу
- Первая российская авиакомпания отказалась летать через Белоруссию
- Глава Крыма Аксенов: ущерб от ЧС на полуострове составил 12,5 миллиардов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru