Промышленное производство в России сейчас находится на первом месте по нехватке персонала, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Более половины опрошенных жителей Москвы (67%) либо не против работы на заводе, либо относятся к такой занятости положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного hh.ru и Level Group.

Голованова рассказала, что офисные работники уходят работать на завод, когда не видят перспектив в своей профессии.