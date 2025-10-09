Миллионер с завода: Почему россияне сбегают из офиса в цех
Заработная плата у рабочих в промышленности выросла за год на 12,6%, заявила в беседе с НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Промышленное производство в России сейчас находится на первом месте по нехватке персонала, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Более половины опрошенных жителей Москвы (67%) либо не против работы на заводе, либо относятся к такой занятости положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного hh.ru и Level Group.
Голованова рассказала, что офисные работники уходят работать на завод, когда не видят перспектив в своей профессии.
«В производстве сейчас действительно готовы предлагать очень конкурентоспособные зарплаты. И понятно, что есть люди, которые даже готовы оставить офис и уйти на завод. Обычно такое случается в том случае, если человек в своей профессии не видит перспектив. Идет переквалифицироваться, тем более, что предприятия такую возможность предоставляют. Они готовы обучать ввиду того, что сейчас острая нехватка персонала. Промышленное производство в России сейчас находится на первом месте по нехватке работников», - отметила эксперт.
По словам Головановой, высокий уровень заработной платы у рабочих обусловлен демографической ямой и старением населения.
«Больше всего рынок труда сейчас предлагает вакансий слесарям, токарям и фрезеровщикам. Заработная плата у рабочих в промышленности выросла за год на 12,6%. Если говорить о зарплатах самых востребованных специалистов, то, например, слесарь механосборочных работ зарабатывает в среднем от 105 тысяч рублей в Москве. Максимальные предложения доходят до 185 тысяч рублей. Средняя зарплата токаря-расточника составляет 120 тысяч рублей в среднем, максимальные предложения доходят до 250 тысяч. Средняя зарплата электрогазосварщика составляет 130 тысяч рублей, максимальные предложения по Москве доходят до 250 тысяч рублей. Я думаю, что такая ситуация по всей стране. Сложности с подбором персонала связаны с демографической ямой и старением населения», - подчеркнула Голованова.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил НСН, что мигранты из КНДР победят дефицит кадров в 700 тысяч человек.
