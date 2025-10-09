СМИ: Трамп попал в список более трехсот кандидатов на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп попал в список более трехсот кандидатов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Трамп заявил, что не мечтает о Нобелевской премии мира

Уточняется, что в списке 338 кандидатов - 244 физических лица и 94 организации, пишет RT.

Директор Института исследований мира в Осло (PRIO) Нина Грегер подтвердила включение главы Белого дома в перечень, однако назвала маловероятным, что премию получит именно он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Мережко отозвал свою инициативу о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер «не справился в вопросе поддержки Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
