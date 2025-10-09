Россиянам объяснили, как вернуть взломанный аккаунт в Telegram
Обнаружив признаки взлома Telegram-аккаунта, в первую очередь, следует убедиться в том, что SIM-карта ещё контролируется пользователем. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил создатель Telegram-клиента Telega Фанис Садыков.
Он отметил, что при наличии устройства, с которого гражданин уже авторизован в Telegram, необходимо завершить все незнакомые подключения. Сделать это следует в течение суток, пока действует блокировка на удаление чужих сеансов с нового гаджета.
«Если злоумышленник закрыл все сеансы после 24 часов с момента входа, попробуйте снова запросить код авторизации через SMS. В противном случае заполните форму на сайте поддержки, укажите номер телефона и дату последнего доступа», – указал эксперт.
Садыков добавил, что в крайнем случае необходимо удалить аккаунт, а затем создать новый на том же номере телефона.
Ранее доцент РТУ МИРЭА Святослав Литвинов заявил, что главными целями хакеров при взломе систем «умного» дома являются маршрутизаторы и Wi-Fi-камеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
