Россиянам пообещали снижение цен на съемное жилье

По его мнению, после традиционного пика с августа по октябрь, ажиотажный спрос на съёмное жильё спадет и рост стоимости аренды остановится.

«Цены на съёмные однокомнатные и двухкомнатные квартиры могут снизиться в пределах 1–3%. Аренда трёхкомнатных квартир... может скорректироваться более заметно — на 3–5%», - предположил эксперт.

Трепольский добавил, что сохранению высоких цен на аренду квартир способствуют жёсткие условия на рынке ипотечного кредитования.

Ранее риелтор Олег Бендриков заявил «Радиоточке НСН», что не ждёт роста цен на аренду квартир из-за продолжения тренда Центробанка РФ на снижение ключевой ставки.

