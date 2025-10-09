Если ввести в педагогических вузах систему отработки по аналогии с медиками, то это приведет к дефициту студентов на педагогических специальностях. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Министр просвещения Сергей Кравцов одобрил идею введения обязательных отработок для выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками. При этом министр отметил, что лучше расширить целевой прием в вузах под конкретные школы. Сергей Кравцов также отметил, что направление педагогики в вузах является третьим по популярности, конкурс в вузы составляет 12 человек на место. Смолин объяснил, почему не стоит применять к студентам педагогических вузов ту же методику, что к студентам медицинских.

«Я думаю, что закон, который принят в отношении медиков, не следовало бы принимать в отношении учителей. Во-первых, у учителей зарплата меньше. Во-вторых, у них нет возможности как у городских врачей дополнительно подработать в частной клинике. В-третьих, я думаю, что хотя конкурсы на педагогические специальности в последние годы выросли, опыт показывает, что большинство выпускников не становятся педагогами. По данным Минтруда, на второй год после окончания вуза по специальности работают 42%. По данным Высшей школы экономики, 40% учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды. То есть материальное положение учителей хуже, чем у врачей. Так что если без социальных гарантий ввести в педагогических вузах систему отработки, то скорее всего мы будем испытывать дефицит студентов на педагогические специальности», - отметил он.