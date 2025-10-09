Кнут без пряника: В Госдуме выступили против отработок для учителей-студентов
У учителей зарплаты ниже, чем у медиков, к тому же у них нет возможности дополнительно подрабатывать в частных учреждениях, как у врачей, заявил НСН Олег Смолин.
Если ввести в педагогических вузах систему отработки по аналогии с медиками, то это приведет к дефициту студентов на педагогических специальностях. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Министр просвещения Сергей Кравцов одобрил идею введения обязательных отработок для выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками. При этом министр отметил, что лучше расширить целевой прием в вузах под конкретные школы. Сергей Кравцов также отметил, что направление педагогики в вузах является третьим по популярности, конкурс в вузы составляет 12 человек на место. Смолин объяснил, почему не стоит применять к студентам педагогических вузов ту же методику, что к студентам медицинских.
«Я думаю, что закон, который принят в отношении медиков, не следовало бы принимать в отношении учителей. Во-первых, у учителей зарплата меньше. Во-вторых, у них нет возможности как у городских врачей дополнительно подработать в частной клинике. В-третьих, я думаю, что хотя конкурсы на педагогические специальности в последние годы выросли, опыт показывает, что большинство выпускников не становятся педагогами. По данным Минтруда, на второй год после окончания вуза по специальности работают 42%. По данным Высшей школы экономики, 40% учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды. То есть материальное положение учителей хуже, чем у врачей. Так что если без социальных гарантий ввести в педагогических вузах систему отработки, то скорее всего мы будем испытывать дефицит студентов на педагогические специальности», - отметил он.
При этом Смолин подчеркнул, что целевая отработка предполагает и дополнительные бонусы, которые учителям в отличие от врачей давать никто не спешит.
«Целевой набор на педагогические специальности применяется, но гораздо меньше, чем на врачебные. Ключевая проблема в том, что целевое обучение предполагает дополнительные гарантии в обмен на дополнительные обязательства. И желающих создавать дополнительные гарантии врачам значительно больше, чем педагогам. Мы поддержали законопроект о принудительном целевом обучении для врачей, потому что пришлось выбирать между интересами пациентов и интересами студентов. Но мы при этом отметили, что в законе хорошо прописаны наказания, но плохо - награды. Поэтому ко второму чтению мы будем пытаться увеличить соцгарантии для студентов медицинских вузов, которые учатся по целевой системе. Правильный способ решения проблемы, что по учителям, что по врачам, очень простой. Они должны получать то, что им положено по указу президента 597 от 2012 года, работая на одну ставку. Вот тогда у нас не будет кадрового кризиса ни в медицине, ни в образовании», - рассказал он.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что выпускники медицинских вузов должны будут в течение трех лет отработать под руководством наставника в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. В случае нарушения договора необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил НСН, что это приведет к оттоку студентов-медиков.
