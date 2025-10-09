Российский ученый заявил о рождении людей, которые проживут 150 лет

Он отметил, что, возможно, это те, «кому сейчас 20, 30 или даже 40 лет».

По словам эксперта, перспектива дожить до 150 лет не является фантастикой, так как в лабораториях уже ведётся работа над созданием соединений, теоретически позволяющих это сделать.

«Задача ближайших 20 лет — превратить теорию в безопасную практику», - заключил Ковалёв.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне способны прожить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

