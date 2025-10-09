Российский ученый заявил о рождении людей, которые проживут 150 лет
Первые люди, которые смогут прожить 150 лет, уже родились. Как сообщает новостной агрегатор СМИ2, об этом заявил ведущий специалист проектного офиса Волгоградского государственного медуниверситета Виталий Ковалёв.
Он отметил, что, возможно, это те, «кому сейчас 20, 30 или даже 40 лет».
По словам эксперта, перспектива дожить до 150 лет не является фантастикой, так как в лабораториях уже ведётся работа над созданием соединений, теоретически позволяющих это сделать.
«Задача ближайших 20 лет — превратить теорию в безопасную практику», - заключил Ковалёв.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне способны прожить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
