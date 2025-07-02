По его словам, только в строительной отрасли России сохраняется серьезный дефицит рабочей силы – 700 тысяч человек.

«В строительной отрасли России, например, сохраняется серьёзный дефицит рабочей силы. По оценкам экспертов, нехватка составляет не менее 500–700 тысяч человек. На крупных объектах (строительство жилья, инфраструктурные проекты, реконструкция промышленных предприятий) работодатели испытывают особенно острый кадровый голод. Прогнозируется, что к концу 2025 года только на стройках может работать до 50 тысяч граждан КНДР, если санкции будут сняты. Помимо строительства мигранты из КНДР востребованы в сельском хозяйстве при сборе урожая, в промышленности – на заводах и цехах, в сфере ЖКХ», - отметил он.

Мурадян отметил, что сейчас также усиливается интерес к мигрантам из африканских стран.

«Сейчас усиливается интерес к мигрантам из Юго-Восточной Азии и некоторых африканских стран, а также к внутренней миграции из менее развитых регионов РФ. Это то, чем наша компания занимается сейчас. Одновременно наблюдается тенденция к сокращению привлечения мигрантов из стран, которые ужесточают свои миграционные политики или испытывают внутренние демографические трудности», - добавил собеседник НСН.

Экономика России в 2024 году столкнулась с наиболее масштабным дефицитом кадров как минимум с 2008 года, когда Росстат начал публиковать соответствующую статистику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

