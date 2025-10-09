Финансист предупредил о росте цен в случае отмены самозанятости

Отмена режима самозанятости приведёт к тому, что часть граждан, уплачивавщих налог на профессиональный доход, поднимут цены в случае. Об этом «Газете.Ru» заявил замруководителя мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций» Арман Манукян.

Самозанятым разрешат оформлять оплачиваемые больничные

Он объяснил, что в этом случае возрастёт налоговая нагрузка. И для сохранения дохода на прежнем уровне при НДФЛ в 13%, «потребуется повышение цен примерно на 10%».

«Если исполнитель оформит ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), масштаб подорожания, как правило, будет ниже», — заключил эксперт.

Ранее в кабмине РФ заявили, не планируют досрочно завершать эксперимент по самозанятым гражданам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рост ЦенНДФЛНалогиСамозанятые Граждане

Горячие новости

Все новости

партнеры