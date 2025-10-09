Финансист предупредил о росте цен в случае отмены самозанятости

Он объяснил, что в этом случае возрастёт налоговая нагрузка. И для сохранения дохода на прежнем уровне при НДФЛ в 13%, «потребуется повышение цен примерно на 10%».

«Если исполнитель оформит ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), масштаб подорожания, как правило, будет ниже», — заключил эксперт.

Ранее в кабмине РФ заявили, не планируют досрочно завершать эксперимент по самозанятым гражданам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

