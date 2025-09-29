Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
Со стороны государства проводится комплексная работа в отношении сел, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Пекуровский.
Молодежь не хочет ехать в село из-за проблем с жильем, работой и социальной инфраструктурой, однако работа в этом направлении ведется, заявил в пресс-центре НСН член Общественной палаты России, председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский.
«Наше исследование говорит о том, что многие городские семьи задумываются о переезде в сельскую местность потому, что воспитывать детей там более экологично. Вместе с тем, проводится большая комплексная работа со стороны государства. С этого года начал действовать большой проект, в рамках которого создаются опорные насоленные пункты, где есть самая современная инфраструктура, не уступающая городской. Я, например, знаю так называемую «Деревню будущего» Пихтовка, которая находится в Удмуртской Республике. Там ровные дороги, прекрасные фельдшерские пункты, цифровые остановки, арт-объекты. Там проживает порядка 600 человек. Условия создаются, рабочие места есть. Думаю, что это один из тех мотиваторов для молодых людей, который позволяет становиться многодетными мамами и папами в селах. На селе есть проблемы, связанные с вопросами жилья, работы, социальной инфраструктуры. Это топ-3 проблем, которые отмечают наши молодые люди. Эти вопросы не везде решены, безусловно, но работа ведется. Что важно, молодежь еще отмечает наличие интернета. Найти себя в сельской местности точно можно», — сказал собеседник НСН.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил НСН, что расширение условий программ «Земский учитель» и «Земский тренер» свидетельствует о том, что дефицит учителей в сельской местности все еще остается заметным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
- Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»
- ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине
- Гинеколог Милютина: Каждая пятая пара страдает бесплодием
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ
- Гинеколог Милютина: В 40 лет у 20% женщин начнется климакс
- Фон дер Ляйен заявила, что «двери в ЕС открыты» для Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru