Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село

Со стороны государства проводится комплексная работа в отношении сел, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Пекуровский.

Молодежь не хочет ехать в село из-за проблем с жильем, работой и социальной инфраструктурой, однако работа в этом направлении ведется, заявил в пресс-центре НСН член Общественной палаты России, председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский.

«Наше исследование говорит о том, что многие городские семьи задумываются о переезде в сельскую местность потому, что воспитывать детей там более экологично. Вместе с тем, проводится большая комплексная работа со стороны государства. С этого года начал действовать большой проект, в рамках которого создаются опорные насоленные пункты, где есть самая современная инфраструктура, не уступающая городской. Я, например, знаю так называемую «Деревню будущего» Пихтовка, которая находится в Удмуртской Республике. Там ровные дороги, прекрасные фельдшерские пункты, цифровые остановки, арт-объекты. Там проживает порядка 600 человек. Условия создаются, рабочие места есть. Думаю, что это один из тех мотиваторов для молодых людей, который позволяет становиться многодетными мамами и папами в селах. На селе есть проблемы, связанные с вопросами жилья, работы, социальной инфраструктуры. Это топ-3 проблем, которые отмечают наши молодые люди. Эти вопросы не везде решены, безусловно, но работа ведется. Что важно, молодежь еще отмечает наличие интернета. Найти себя в сельской местности точно можно», — сказал собеседник НСН.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил НСН, что расширение условий программ «Земский учитель» и «Земский тренер» свидетельствует о том, что дефицит учителей в сельской местности все еще остается заметным.

ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:СемьяМногодетные СемьиДемографияЗдоровье

