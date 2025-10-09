Миллер заявил об аномально холодной зиме в Европе

Грядущая зима в Европе и России, согласно прогнозам синоптиков, будет аномально холодной. Как пишет RT, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса

Выступая на Петербургском международном газовом форуме, он указал, что холодная зима приходит раз в 10 лет, «а раз в 20 лет бывает аномально холодная».

По его словам, в абсолютных цифрах это означает температуру в минус 25 градусов, которая будет фиксироваться во всей европейской части России.

Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила «Радиоточке НСН», что Нижегородская, Мурманская и Свердловская область являются технологическими лидерами в новом отопительном сезоне.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЕвропаРоссияЗимаГазпромАлексей Миллер

Горячие новости

Все новости

партнеры