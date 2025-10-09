Миллер заявил об аномально холодной зиме в Европе
Грядущая зима в Европе и России, согласно прогнозам синоптиков, будет аномально холодной. Как пишет RT, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Выступая на Петербургском международном газовом форуме, он указал, что холодная зима приходит раз в 10 лет, «а раз в 20 лет бывает аномально холодная».
По его словам, в абсолютных цифрах это означает температуру в минус 25 градусов, которая будет фиксироваться во всей европейской части России.
Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила «Радиоточке НСН», что Нижегородская, Мурманская и Свердловская область являются технологическими лидерами в новом отопительном сезоне.
