Миллер заявил об аномально холодной зиме в Европе

Выступая на Петербургском международном газовом форуме, он указал, что холодная зима приходит раз в 10 лет, «а раз в 20 лет бывает аномально холодная».

По его словам, в абсолютных цифрах это означает температуру в минус 25 градусов, которая будет фиксироваться во всей европейской части России.

Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила «Радиоточке НСН», что Нижегородская, Мурманская и Свердловская область являются технологическими лидерами в новом отопительном сезоне.

