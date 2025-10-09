Из-за роста пошлин ЕАЭС больше всего подорожает спортивная одежда
Рост цен в первую очередь затронет одежду из высокотехнологичных материалов — это мембранные куртки, туристическое снаряжение, товары среднего и премиального класса, заявил НСН Игорь Ульянов.
Максимальное повышение цен прогнозируется на мембранные куртки и лыжные костюмы, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Розничная стоимость спортивной, верхней одежды и брюк может вырасти на 4–6% в случае повышения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС, сообщает «Коммерсант». Коррекция цен коснется одежды в среднем и высоком ценовых сегментах, где также может возникнуть нехватка отдельных позиций. Ульянов отметил, что в первую очередь подорожает одежда из высокотехнологичных материалов.
«Максимальным повышение цен будет, скорее всего, в тех сегментах, где высока доля импорта готовых изделий или импорта промежуточных продуктов для выработки готовой продукции. Прогнозируется, например, рост цен на спортивную одежду и лыжные костюмы в среднем и высоком ценовых сегментах на 6-8%; по позициям верхней одежды рост закупочной стоимости для импортера составит не менее 6%. Рост цен в первую очередь затронет одежду из высокотехнологичных материалов — это мембранные куртки, туристическое снаряжение, товары среднего и премиального класса. С учетом же продолжающегося удорожания транспортно-логистических услуг, фактическое удорожание означенных видов продукции легкой промышленности наверняка будет выше упомянутых планок», - считает эксперт.
По его словам, рост стоимости товаров неизбежен.
«Относительно слабый потребительский спрос и, соответственно, снижение покупок на 7 — 8% год к году могут временно сдержать «быстрый» рост цен, но в средней и, тем более, долгосрочной перспективе подорожание неизбежно. Точные же сроки удорожания пока не определяемы. Всё зависит, прежде всего, от спроса, от влияния повышенных ввозных пошлин на ценовую политику производителей и импортеров, а также от объемов подорожавшего импорта по конкретным товарам. Не исключено, что цены в ряде сегментов продукции могут повыситься «заблаговременно», - предупредил он.
Вместе с тем, как отметил эксперт, это хорошее время для малого бизнеса нарастить производство.
«Что касается малого бизнеса, то появляется шанс нарастить производство каких-либо видов дорожающей продукции. Но этот тренд впрямую зависит и от косвенных факторов: от реальной налоговой нагрузки, влияния повышенного (до 22%) НДС, ключевой ставки, доступности для производителей коммерческих кредитов. И, разумеется, от стоимости приобретаемого сырья и других компонентов производства», - пояснил Ульянов.
Ранее в России предложили бесплатно выдавать школьную форму ученикам начальных классов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
