«Максимальным повышение цен будет, скорее всего, в тех сегментах, где высока доля импорта готовых изделий или импорта промежуточных продуктов для выработки готовой продукции. Прогнозируется, например, рост цен на спортивную одежду и лыжные костюмы в среднем и высоком ценовых сегментах на 6-8%; по позициям верхней одежды рост закупочной стоимости для импортера составит не менее 6%. Рост цен в первую очередь затронет одежду из высокотехнологичных материалов — это мембранные куртки, туристическое снаряжение, товары среднего и премиального класса. С учетом же продолжающегося удорожания транспортно-логистических услуг, фактическое удорожание означенных видов продукции легкой промышленности наверняка будет выше упомянутых планок», - считает эксперт.

По его словам, рост стоимости товаров неизбежен.

«Относительно слабый потребительский спрос и, соответственно, снижение покупок на 7 — 8% год к году могут временно сдержать «быстрый» рост цен, но в средней и, тем более, долгосрочной перспективе подорожание неизбежно. Точные же сроки удорожания пока не определяемы. Всё зависит, прежде всего, от спроса, от влияния повышенных ввозных пошлин на ценовую политику производителей и импортеров, а также от объемов подорожавшего импорта по конкретным товарам. Не исключено, что цены в ряде сегментов продукции могут повыситься «заблаговременно», - предупредил он.