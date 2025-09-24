«Рост зарплат в строительстве в 2025 году объясняется несколькими факторами, главными из которых являются острый дефицит квалифицированных кадров и высокая текучесть работников. Несмотря на сокращение числа вакансий по сравнению с прошлым годом, спрос на специалистов строительного профиля сохраняется высоким, что заставляет работодателей значительно увеличивать зарплаты для привлечения и удержания работников. Особенно востребованы прорабы, мастера строительно-монтажных работ, сварщики и квалифицированные рабочие, чьи зарплаты в среднем уже превышают IT-специалистов на 27 тысяч рублей. В стройке сохраняется кадровый кризис — нехватка рабочих оценивается в сотни тысяч человек, причем именно квалифицированные специалисты в регионах с дефицитом пользуются повышенным спросом», - отметил он.

При этом Мурадян подчеркнул, что работодатели иногда готовы нанимать работников «неофициально», но в этом случае есть риск штрафов.

«Одновременно с этим работодатели часто прибегают к найму неквалифицированных или малоформальных рабочих — так называемых «черных» работников, однако такой способ заполнения вакансий менее предпочтителен, поскольку приводит к рискам штрафов и конфликтов с трудовой инспекцией. Наем россиян на стройки варьируется в зависимости от региона и компании, но рост зарплат сигнализирует, что работодатели готовы платить больше тем, кто имеет законные права и квалификацию, а не только тем, кто действует в тени», - добавил собеседник НСН.

На фоне дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников компании продолжат медленно повышать зарплаты сотрудников, но заметят рост в ситуации высокой инфляции лишь высококвалифицированные специалисты, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

