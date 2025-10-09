Применение Искусственного интеллекта для создания программного обеспечения пока несет определенные риски в плане кибербезопасности, однако за этой технологией – будущее. Об этом в комментарии НСН заявил директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Созданные искусственным интеллектом программы имеют в 15 раз больше уязвимостей, чем программное обеспечение, разработанное человеком, особенно в части проверки ввода и бизнес-логики. Как сообщают «Известия», такие данные применения вайб-кодинга привел Центр мониторинга и противодействия кибератакам компании «Информзащита». Это подход к разработке, при котором программист задает задачи нейросети на естественном языке, а ИИ переводит их в компьютерный код. Чаще всего используются большие языковые модели – они ускоряют создание шаблонного кода и интерфейсов, но при этом упускают вопросы безопасности.