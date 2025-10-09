От Нью-Йорка до «Ленинграда»: Балерина Евгения Образцова о знаковых постановках, кино и роке

1

Заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова в интервью НСН рассказала о своем отношении к року и джазу, сотрудничестве с легендами и мировой премьере проекта «Ballet Triptych» в Кремле.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

В ближайшие выходные сразу несколько интересных рок-концертов пройдет в регионах России. Так, Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Ессентуках и Ставрополе, в Краснодарский край отправятся The Hatters и «Пневмослон», «Чайф» представит новый альбом в Кирове и Чебокасарах, а Ay Yola начнет осенний тур с Челябинска и Омска. «Звери» дадут акустический концерт в Санкт-Петербурге, а в Москве выступят «Калинов мост» и Лариса Долина.

Евгения Образцова развеяла заблуждение, что балерины слушают только классику. Она объяснила, почему творчество группы «Ленинград» ей понятнее, чем шоу Басты, «Руки Вверх», Zivert и Анны Асти.

«Я достаточно спокойно отношусь к современному поп-искусству, потому что считаю, что спешка лишает нас возможности получить шедевр на выходе. Я воспитана так, что любая роль, даже самая, казалось бы, небольшая, должна быть исполнена максимально успешно. При этом для меня большинство современных исполнителей — это люди, которые торопятся быть популярными и известными, спешат звучать везде и всегда. Если говорить о главных стадионных артистах, я бы отметила группу "Ленинград", как группу, которая из Ленинграда. Просто это мой родной город, и философия этих песен не то что бы мне близка, но мне понятен их юмор. Это, наверное, та музыка, которая веселит. Пошла бы я на концерт группы "Ленинград" - не уверена, так как все равно некое однообразие композиций той или иной группы - это не только «Ленинграда» касается - для меня убийственно. Я очень люблю разнообразие, поэтому я бы предпочла, чтобы все эти ребята выступали на каком-то одном концерте», - отметила балерина.

Она также призналась, что очень любит джаз.

«Я большая поклонница джаза и я всегда мечтала сделать целый вечер, посвященный джазу. Я бы так его и назвала «Джаз» и сделала бы выбор в пользу номеров, поставленных на совершенно разные джазовые композиции. Отчасти я сделаю это на своем творческом вечере 21 октября в Доме музыки. Там будут довольно интересные, очень смелые, на мой взгляд, музыкальные подборки. Я считаю, что балет и джаз — это вообще очень близкие виды искусства. Джаз невероятно танцевален, поэтому балет и джаз — это то, что должно дополнять друг друга», - подчеркнула собеседница НСН.

