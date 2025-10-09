От Нью-Йорка до «Ленинграда»: Балерина Евгения Образцова о знаковых постановках, кино и роке
Евгения Образцова сказала в эфире НСН, что ей понятен юмор Шнурова, вспомнила съемки «Француза» с Ефремовым и Балуевым, и объяснила, каким будет балет по Кандинскому.
Музыка: Джаз, балет и «Ленинград»
Заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова в интервью НСН рассказала о своем отношении к року и джазу, сотрудничестве с легендами и мировой премьере проекта «Ballet Triptych» в Кремле.
***
Евгения Образцова развеяла заблуждение, что балерины слушают только классику. Она объяснила, почему творчество группы «Ленинград» ей понятнее, чем шоу Басты, «Руки Вверх», Zivert и Анны Асти.
«Я достаточно спокойно отношусь к современному поп-искусству, потому что считаю, что спешка лишает нас возможности получить шедевр на выходе. Я воспитана так, что любая роль, даже самая, казалось бы, небольшая, должна быть исполнена максимально успешно. При этом для меня большинство современных исполнителей — это люди, которые торопятся быть популярными и известными, спешат звучать везде и всегда. Если говорить о главных стадионных артистах, я бы отметила группу "Ленинград", как группу, которая из Ленинграда. Просто это мой родной город, и философия этих песен не то что бы мне близка, но мне понятен их юмор. Это, наверное, та музыка, которая веселит. Пошла бы я на концерт группы "Ленинград" - не уверена, так как все равно некое однообразие композиций той или иной группы - это не только «Ленинграда» касается - для меня убийственно. Я очень люблю разнообразие, поэтому я бы предпочла, чтобы все эти ребята выступали на каком-то одном концерте», - отметила балерина.
Она также призналась, что очень любит джаз.
«Я большая поклонница джаза и я всегда мечтала сделать целый вечер, посвященный джазу. Я бы так его и назвала «Джаз» и сделала бы выбор в пользу номеров, поставленных на совершенно разные джазовые композиции. Отчасти я сделаю это на своем творческом вечере 21 октября в Доме музыки. Там будут довольно интересные, очень смелые, на мой взгляд, музыкальные подборки. Я считаю, что балет и джаз — это вообще очень близкие виды искусства. Джаз невероятно танцевален, поэтому балет и джаз — это то, что должно дополнять друг друга», - подчеркнула собеседница НСН.
Театр: от Есенина до Кандинского
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Мышеловка» в Театре имени Пушкина и «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым на сцене театра «Русская песня».
Театралы Петербурга выбрали «Губернатора» и «Маленького принца», ну а Евгения Образцова рекомендовала спектакль «Женщины Есенина», посетовав, что еще не успела посмотреть на актерский дебют Николая Цискаридзе в спектакле «Кабала святош» в МХТ имени Чехова.
«Я, к сожалению, еще не посетила премьеру, в которой участвовал Николай Цискаридзе, но я очень большая поклонница драматического театра, особенно московских театров. На мой вкус, самые интересные постановки сейчас можно увидеть на сцене МХТ имени Чехова и во МХАТе имени Горького. Я очень люблю актрису Алису Гребенщикову, она является моей подругой, и я всегда с радостью прихожу на спектакли с ее участием. Например, нашумевший в Москве спектакль «Женщина Есенина», по-моему, совершенно замечательный. Я бы рекомендовала всем его посмотреть, пока он идет на сцене МХАТа Горького», - отметила балерина.
13 октября в Кремлевском дворце состоится мировая премьера проекта «Ballet Triptych» с участием звезд балета из лучших театров России. Образцова рассказала о балетной интерпретации творчества художника-абстракциониста Василия Кандинского.
«Нас ожидает очень интересный вечер, состоящий из трех разных балетов, многие из которых будут специально поставлены для этого вечера, это будет мировая премьера. В частности, балет Джоны Пола Кука "Кроткая", спектакль Дмитрия Пимонова "Рахманинов" и замечательный балет Дмитрия Антипова "Футаж", в котором буду танцевать. Он вдохновлен творчеством Василия Кандинского. Я сформулировала нашу роль с моим партнером Артемом Овчаренко, как кисти и краски художника Василия Кандинского. Наверное, это будет очень точное отражение того, что мы делаем при помощи своих собственных инструментов, наших тел. Мы рисуем, мы творим, мы являемся инструментами в руках художника. Наверное, так можно обрисовать в двух словах балет "Футаж"», - отметила она.
Балерина также рассказала о работе с мировыми звездами и знаковых постановках на легендарных сценах.
«Я участвую во всех спектаклях классического и современного репертуара Большого театра, практически в каждом. При этом мне приходилось работать и в Ковент-Гардене, я долгое время была приглашенной балериной этого театра. Я выступала на сцене парижской Opera, танцевала в Римской опере, а также в Metropolitan Opera в Нью-Йорке. Каждая из этих сцен оставила яркий отпечаток в моей памяти. Мне доводилось работать с такими выдающимися хореографами, как Пьер Лакотт и Джон Ноймайер. Я участвовала в балете Джона Крэнко «Онегин». Этот балет был впервые перенесён на русскую сцену, и премьера состоялась в Большом театре. Я долгое время исполняла роль Татьяны Лариной. Конечно, это шедевр мирового балета. Из звезд, которые были моими партнерами, я хотела бы отметить выдающегося американского танцовщика Дэвида Холберга, канадского танцовщика Гийома Котэ, с которым у нас сложился очень интересный дуэт, Анхеля Корейя, с которым я танцевала «Дон Кихот», это выдающийся испанский танцовщик. Конечно же, французы, они идеальные и всегда стремятся к ещё большей идеальности. Все эти встречи остались для меня огромными сокровищами, которые я коплю, храню в своей копилочке, и время от времени они помогают мне совершенствоваться и находить что-то новое в новых и в старых образах», - подчеркнула Образцова.
Кино: от Калюжного до Балуева
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет спортивная драма «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным в главной роли. Кроме того, на российские экраны выйдет триллер Рона Ховарда «Эдем» с участием Джуда Лоу и Аны де Армас.
Ну а Евгения Образцова рассказала о главной роли в фильме «Француз» (на фото), получившем пять лет назад сращу пять премий «Ника».
«Это был очень интересный опыт и, конечно, определенный творческий этап в моей. жизни Мне посчастливилось работать с таким выдающимся режиссером, как Андрей Сергеевич Смирнов. Мы снимались в одном фильме с Александром Балуевым и Михаилом Ефремовым, правда, общих сцен с ними в этом фильме у нас не было, но я восхищаюсь артистами, которые так профессионально и интересно играют в кино. Я никогда не забуду ту сцену из фильма «Француз», в которой звучит монолог Александра Балуева. Это очень длинный монолог, но он удивительно тонко сыгран и прочувствован. Я считаю, что это шедевр кино нашей современности. Тем, кто этот фильм еще не видел, я очень рекомендую его посмотреть», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
