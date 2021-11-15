«Будет полный ад»: Паук опасается, что QR-коды оставят Москву без «моднейших олигархов»

«Моя позиция насчет введения QR-кодов – это вообще не оправдано, потому что в «Пятерочках» и многих магазинах даже маски не спрашивают. В разных учреждениях или клубах говорят: «Нас снимают на камеру, наденьте маску». Человек надел маску, зашел, а дальше охрана уже не обязана этим заниматься и применять какие-то надзирательские или полицейские меры. Им нужны продажи. И так в аду всё находится, а так будет полный ад», - прогнозирует Паук.

По его мнению, новые ограничения ухудшат и без того подорванные коммуникации людей.

«В данный момент уже и без QR-кодов все человеческие коммуникации нарушены. Если к вам в гости в Москву приедет моднейший олигарх из другой страны, по сути, вы никуда не сможете его пригласить. Моднейших дискотек уже не существует, даже стриптиз-клубов не существует. Вводятся ограничения, не проводятся выставки и премьеры фильмов, люди сходят с ума. Вся общественная жизнь нарушена, люди не могут пойти на тусовку», - посетовал лидер «Коррозии металла».

Троицкий считает, что введение обязательных QR-кодов для поездках на поездах или полетах на самолетах ударят по самим компаниям.

«На самолетах или поездах это будет привязано к билетам. Это приведет к убыткам самих транспортных компаний и вообще может парализовать жизнь в России», - опасается музыкант.

Он также высказал мнение, что проверки QR-кодов в общественных заведениях будут фиктивными, а многие постараются получить медотвод от вакцинации.