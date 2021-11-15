«Будет полный ад»: Паук опасается, что QR-коды оставят Москву без «моднейших олигархов»
И без введения QR–кодов вся общественная жизнь нарушена, и люди не могут сходить на тусовку, сказал НСН создатель «Коррозии металла».
Лидер и создатель трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал опасение, что повсеместное введение в России QR-кодов может привести к транспортному коллапсу и «загонит в ад» развлекательную индустрию.
Ранее правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Как ожидается, ограничения вступят в силу 1 февраля и продлятся до 1 июня 2022 года.
«Моя позиция насчет введения QR-кодов – это вообще не оправдано, потому что в «Пятерочках» и многих магазинах даже маски не спрашивают. В разных учреждениях или клубах говорят: «Нас снимают на камеру, наденьте маску». Человек надел маску, зашел, а дальше охрана уже не обязана этим заниматься и применять какие-то надзирательские или полицейские меры. Им нужны продажи. И так в аду всё находится, а так будет полный ад», - прогнозирует Паук.
По его мнению, новые ограничения ухудшат и без того подорванные коммуникации людей.
«В данный момент уже и без QR-кодов все человеческие коммуникации нарушены. Если к вам в гости в Москву приедет моднейший олигарх из другой страны, по сути, вы никуда не сможете его пригласить. Моднейших дискотек уже не существует, даже стриптиз-клубов не существует. Вводятся ограничения, не проводятся выставки и премьеры фильмов, люди сходят с ума. Вся общественная жизнь нарушена, люди не могут пойти на тусовку», - посетовал лидер «Коррозии металла».
Троицкий считает, что введение обязательных QR-кодов для поездках на поездах или полетах на самолетах ударят по самим компаниям.
«На самолетах или поездах это будет привязано к билетам. Это приведет к убыткам самих транспортных компаний и вообще может парализовать жизнь в России», - опасается музыкант.
Он также высказал мнение, что проверки QR-кодов в общественных заведениях будут фиктивными, а многие постараются получить медотвод от вакцинации.
«Человек может отправить по WhatsApp друг другу QR-коды или скачать их в интернете. На камере видно, что человек что-то показывает, а может это вообще была фотография голой телки. Если мне нужно будет, я попрошу друга, чтобы он прислал мне QR-код или сделаю справку с медотводом. У каждого человека же много болезней», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, журналист и телеведущий Владимир Познер сказал НСН, что в России по-прежнему не хватает жесткости в вопросе вакцинации. Он напомнил в этой связи, что многие западные страны давно «закрыли» все общественные места для невакцинированных от коронавируса граждан.
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