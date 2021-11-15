«QR-коды – это разумно»: Лидер «Тараканов» пообещал «собственным телом» бороться с COVID-19

«Честно говоря, я не вижу никакого другого способа сделать так, чтобы в нынешних пандемических обстоятельствах можно было проводить культурно-массовые мероприятия, к которым, например, относятся и концерты группы «Тараканы». Судя по всему, чтобы эффективно противостоять пандемии и при этом жить более-менее нормальной жизнью, следует придумать такие способы, которые помогут и мероприятия проводить, и контролировать распространение болезни. Подтверждение того, что ты либо переболел, либо вакцинировался, либо сделал накануне ПЦР-тест, - это достаточно разумное решение», - сказал Спирин.

При этом он признал, что россияне слабо верят в вакцинацию, и напомнил, что порой в нашей стране благие намерения приходилось «насаживать силой».

«Россияне настолько слабо верят в вакцину, причем неверие это приобретает большое количество оттенков и граней, что здесь тяжело предсказать, каким образом это (введение QR-кодов - прим. НСН) на них повлияет. Но, судя по истории государства Российского, начиная с Петра I, даже позитивные и необходимые изменения, которые требовалось вносить на благо всего общества, иногда нужно было насаживать силой», - отметил музыкант.

Спирин пояснил, что не является сторонником ужесточения мер, пообещав при этом бороться с COVID-19 «своим телом».