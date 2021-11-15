«QR-коды – это разумно»: Лидер «Тараканов» пообещал «собственным телом» бороться с COVID-19

Дмитрий Спирин сказал НСН, что против необоснованного ужесточения мер, напомнив, что в России порой приходится «насаждать силой» благие изменения.

Лидер панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал разумной мерой введение в России QR-кодов для посещения культурных мероприятий, а также перемещений в самолетах и на поездах.

Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта ранее были направлены в Госдуму правительством РФ. Как ожидается, ограничения вступят в силу 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране введен переходный период.

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«Честно говоря, я не вижу никакого другого способа сделать так, чтобы в нынешних пандемических обстоятельствах можно было проводить культурно-массовые мероприятия, к которым, например, относятся и концерты группы «Тараканы». Судя по всему, чтобы эффективно противостоять пандемии и при этом жить более-менее нормальной жизнью, следует придумать такие способы, которые помогут и мероприятия проводить, и контролировать распространение болезни. Подтверждение того, что ты либо переболел, либо вакцинировался, либо сделал накануне ПЦР-тест, - это достаточно разумное решение», - сказал Спирин.

При этом он признал, что россияне слабо верят в вакцинацию, и напомнил, что порой в нашей стране благие намерения приходилось «насаживать силой».

«Россияне настолько слабо верят в вакцину, причем неверие это приобретает большое количество оттенков и граней, что здесь тяжело предсказать, каким образом это (введение QR-кодов - прим. НСН) на них повлияет. Но, судя по истории государства Российского, начиная с Петра I, даже позитивные и необходимые изменения, которые требовалось вносить на благо всего общества, иногда нужно было насаживать силой», - отметил музыкант.

Спирин пояснил, что не является сторонником ужесточения мер, пообещав при этом бороться с COVID-19 «своим телом».

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«Я ужесточение мер не поддерживаю, но я готов своим собственным телом встать на пути распространения ковида, а своими действиями сделать так, чтобы нормальная жизнь вернулась к нам как можно скорее. Это значит, что я готов вакцинироваться, я это сделал уже дважды, я готов играть концерты, а ходить на них или нет на тех или иных условиях, которые определяют власти, это уже решать зрителю», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, лидер и создатель трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в беседе с НСН высказал опасение, что повсеместное введение в России QR-кодов может привести к транспортному коллапсу и «загонит в ад» развлекательную индустрию.

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