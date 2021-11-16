«Плевать на озлобление»: Мазаев одобрил обязательные QR-коды

Россиянам необходимо проявить осознанность и привиться от коронавируса, считает Сергей Мазаев.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что власти запоздали с QR-кодами: их надо было ввести еще раньше. Ранее о решении с февраля 2022 года ввести обязательные коды на некоторых видах транспорта, а также при посещении общественных мест заявили в правительстве.

«Я считаю, что это даже слишком мягко, власти упустили этот момент, надо было еще год назад их вводить. Дисциплинированность и степень испуга населения тогда были гораздо выше, все сидели дома строго, никуда не выходили. Я и переболевший, и привитый, у меня QR-код есть, для меня этих проблем не существует. Я считаю, что это лишняя болтовня, надо всем взять себя в руки и вакцинироваться. Плевать на озлобление, на всё это», - призвал артист.
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Мазаев напомнил, что многие решения властей сначала вызывали недовольство, а затем приводили к положительному результату.

«Вы помните, что в центре Москвы еще несколько лет назад все улицы и тротуары были завалены машинами? Все ходили и вытирали своей верхней одеждой грязные автомобили. Власти нашли способ построить людей. Просто ввели платную парковку, систему штрафов, ввели правила, и эти правила привели к порядку. И все ходят гулять по центру, приезжают из других городов к нам просто походить по центру, стало хорошо и приятно. И здесь будет то же самое. Народ сейчас распоясался, люди некомпетентные, распущенные, ведут себя, как какие-то пьяные большевики. Я считаю, что это мера абсолютно справедливая и правильная, ничего сложного в ней нет. Просто идешь в поликлинику, прививаешься и получаешь QR-код», - заключил музыкант.

Лидер панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал разумной мерой введение в России QR-кодов для посещения культурных мероприятий, а также перемещений в самолетах и на поездах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:QR-кодВакцинацияСергей МазаевМоральный кодексМузыканты
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