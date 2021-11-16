«Плевать на озлобление»: Мазаев одобрил обязательные QR-коды

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что власти запоздали с QR-кодами: их надо было ввести еще раньше. Ранее о решении с февраля 2022 года ввести обязательные коды на некоторых видах транспорта, а также при посещении общественных мест заявили в правительстве.

«Я считаю, что это даже слишком мягко, власти упустили этот момент, надо было еще год назад их вводить. Дисциплинированность и степень испуга населения тогда были гораздо выше, все сидели дома строго, никуда не выходили. Я и переболевший, и привитый, у меня QR-код есть, для меня этих проблем не существует. Я считаю, что это лишняя болтовня, надо всем взять себя в руки и вакцинироваться. Плевать на озлобление, на всё это», - призвал артист.