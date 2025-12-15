Кадыров заявил, что не желает жить до старости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики заявил, что не желает жить до старости. Об этом сообщает RT.

Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье

Так Кадыров ответил на вопрос, каким он видит себя в старости.

«Я хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают, и будет не хватать меня после смерти», - сказал глава Чечни.

Ранее Кадыров признался, что «сыт по горло» властью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
