Квоты для частных водителей не помогут рынку такси пережить локализацию
Андрей Попков в эфире НСН назвал популистским предложение депутатов ввести квоту для частных водителей, чтобы не всем пришлось менять автомобили под локализацию.
Квоты в 25% для частных водителей не помогут рынку такси пережить локализацию, водители ждут российский автомобиль, который будет разработан специально для такси, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Правительство поддержало законопроект группы депутатов, позволяющий частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации. Для этой категории депутаты предлагает предусмотреть квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси. Попков уверен, что мера не поможет отрасли.
«Квота не поможет сгладить эффект от этой меры. Люди, которые занимаются транспортом, должны разбираться в этой сфере. Даже Володин вмешивается в эту отрасль сегодня. Почему 25%? Почему не 15% или не 50%?Откуда взялись эти цифры, я не знаю. Они бы лучше задумались, почему у нас в такси монополия, почему агрегатор берет 35% комиссии. Это же все влияет на отрасль напрямую. Надо заниматься конкретикой, чтобы учитывать интересы водителей и пассажиров. Для такси у нас нет ни одного нормального российского автомобиля. Почему Минпромторг не решит этот вопрос? Это как раз работа для депутатов. А квота в 25% не спасет никого. Это просто популизм чистой воды», - объяснил он.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что такая квота поможет тем, кто вернется с СВО.
«Эта история может облегчить переходный переход для тех ребят, которые вернулись, например с СВО. Это поможет адаптироваться тем, кто будет заниматься частным извозом», - добавил собеседник НСН.
Со вступлением в действие требования по локализации автомобилей такси с 1 марта 2026 года большой объем перевозок уйдет в тень, а о безопасности и получении налогов государству придется забыть, заявил НСН председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
