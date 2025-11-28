«Квота не поможет сгладить эффект от этой меры. Люди, которые занимаются транспортом, должны разбираться в этой сфере. Даже Володин вмешивается в эту отрасль сегодня. Почему 25%? Почему не 15% или не 50%?Откуда взялись эти цифры, я не знаю. Они бы лучше задумались, почему у нас в такси монополия, почему агрегатор берет 35% комиссии. Это же все влияет на отрасль напрямую. Надо заниматься конкретикой, чтобы учитывать интересы водителей и пассажиров. Для такси у нас нет ни одного нормального российского автомобиля. Почему Минпромторг не решит этот вопрос? Это как раз работа для депутатов. А квота в 25% не спасет никого. Это просто популизм чистой воды», - объяснил он.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что такая квота поможет тем, кто вернется с СВО.

«Эта история может облегчить переходный переход для тех ребят, которые вернулись, например с СВО. Это поможет адаптироваться тем, кто будет заниматься частным извозом», - добавил собеседник НСН.

Со вступлением в действие требования по локализации автомобилей такси с 1 марта 2026 года большой объем перевозок уйдет в тень, а о безопасности и получении налогов государству придется забыть, заявил НСН председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

