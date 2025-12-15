«Мандарин – это углеводный продукт, который имеет очень выраженное количество воды. Но эта вода тоже связана с простыми углеводами, которые резко повышают уровень глюкозы в нашей крови и дарят ощущение комфорта, радости. Как правило, под Новый год россияне едят не по одному мандарину, а килограммами. Вопрос заключается в том, насколько поджелудочная железа, ее ферменты и ее гормон инсулин способы воспринимать такой выраженный объем. Отсюда и зависит рекомендация по количеству мандаринов. Если у человека нет проблем со стороны пищеварительной системы, нет воспалительных заболеваний кишечника, нет панкреатита, нет сахарного диабета, инсулинорезистентности, избыточного веса или ожирения, тогда можно рекомендовать съедать 200-300 граммов в день», - рассказала она.

При этом, по ее словам, для людей с проблемами со здоровьем лучше ограничиться двумя мандаринами в день.

«Если у человека есть какие-то проблемы с нарушением углеводного обмена, жирового обмена, стоит ограничиться одним или двумя мандаринами, чтобы не навредить себе. Праздники отшумят, а потом начинаются походы к специалистам. Я как эндокринолог часто с этим сталкиваюсь. Люди начинают плохо себя чувствовать, потому что забыли, что мандарины – это не только полезный продукт, но и продукт с большим содержанием глюкозы. Я советую не покупать изначально большие объемы на несколько дней, потому что большая часть мандаринов съедается в первый же вечер. Завтра лучше сходить в магазин еще раз, потратить энергию на этот поход, а также не переесть мандаринов», - добавила собеседница НСН.

В новогодний период главное не впасть в «мандариновый запой», так как даже такой полезный фрукт в больших количествах может принести вред. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический нутрициолог Ирина Селиванова.

