Челябинск стал культурной столицей России 2027 года
В Москве подвели итоги конкурса на звание культурной столицы России 2027 года. Как пишет «ФедералПресс», в упорной борьбе оно досталось Челябинску.
Отмечается, что в финал конкурса также вышли Новосибирск, Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск. В итоге эксперты выше остальных оценили заявку Челябинска.
«Вы не представляете, насколько сложно нам было принимать решения», — указал председатель оргкомитета, депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков.
Звание культурной столицы позволяет его обладателю стать местом для проведения знаковых мероприятий всероссийского масштаба.
