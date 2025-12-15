В Пермском крае пропала ещё одна группа туристов

В ведомстве указали, что указанная группа не вышла с маршрута 14 декабря.

«В состав группы входит шесть человек (пять мужчин и женщина) на пяти снегоходах с волокушами», - говорится в сообщении.

Ранее на горе Ослянка в Пермском крае во время катания на снегоходах пропали 13 туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

