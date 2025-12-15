В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
15 декабря 202516:36
Спасатели обнаружили обе группы пропавших в Пермском крае туристов. Об этом со ссылкой на региональное СУ СК РФ сообщает RT.
Отмечается, что жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.
«В сопровождении спасателей они выдвинулись в лагерь», — говорится в сообщении краевого Министерства территориальной безопасности.
Ранее сотни российских туристов оказались заблокированы на юге Шри-Ланки после мощных наводнений и оползней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
