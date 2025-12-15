Россиян предупредили о штрафе за лающую собаку в квартире

По её словам, тихий час в регионах, как правило установлен с 23:00 до 7:00. И если собака лает в этот период, то она нарушает указанные правила.

Эксперт рассказала, что соседям следует обратиться с заявлением к участковому, чтобы он зафиксировал факт нарушения. Если конфликт не будет урегулирован, что с протоколом можно обратиться в суд.

«Правонарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей», — заключила Белоусова.

Ранее в Москве суд отменил административный штраф, ранее выписанный владелице собаки за якобы неубранные экскременты питомца в общественном месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».