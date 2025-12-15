Wildberries официально купил сеть «Рив Гош»

Объединенная компания Wildberries & Russ официально купила сеть магазинов «Рив Гош». Об этом сообщает пресс-служба РВБ.

Отмечается, что все необходимые юридические параметры сделки были согласованы и уже вступили в силу.

«Присоединение... позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота»», - говорится в сообщении.

По данным источников «Коммерсанта», покупка 252 магазинов парфюмерно-косметической сети обошлась маркетплейсу в сумму порядка шести млрд рублей.

ФОТО: РИА Новости
