Wildberries официально купил сеть «Рив Гош»

Отмечается, что все необходимые юридические параметры сделки были согласованы и уже вступили в силу.

«Присоединение... позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота»», - говорится в сообщении.



По данным источников «Коммерсанта», покупка 252 магазинов парфюмерно-косметической сети обошлась маркетплейсу в сумму порядка шести млрд рублей.

