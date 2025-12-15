Wildberries официально купил сеть «Рив Гош»
Объединенная компания Wildberries & Russ официально купила сеть магазинов «Рив Гош». Об этом сообщает пресс-служба РВБ.
Отмечается, что все необходимые юридические параметры сделки были согласованы и уже вступили в силу.
«Присоединение... позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота»», - говорится в сообщении.
По данным источников «Коммерсанта», покупка 252 магазинов парфюмерно-косметической сети обошлась маркетплейсу в сумму порядка шести млрд рублей.
Ранее стримминг Netflix сообщил о покупке киностудии Warner Bros. за 82,7 млрд долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Венгрии назвали страхи противников конфискации российских активов
- Устранил конкурентов: Почему Зеленский настаивает на «фейковых» выборах
- Путин запретил назначать обязательные работы ряду граждан
- Wildberries официально купил сеть «Рив Гош»
- В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
- Челябинск стал культурной столицей России 2027 года
- Названы условия, которые прекратят рост цен на алкоголь
- Простоквашино great again: Дядя Федор и компания вернулись в кино
- Россиян предупредили о штрафе за лающую собаку в квартире
- В Пермском крае пропала ещё одна группа туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru