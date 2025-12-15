Названы условия, которые прекратят рост цен на алкоголь
Если акцизы повысятся, а инфляция не остановится, повышение цен неизбежно, заявил НСН Игорь Косарев.
Рост акцизов и инфляция заставляют производителей повышать цены, но они также зависят от условий Министерства финансов, рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в разговоре с НСН.
Сразу пять крупных производителей алкоголя уведомили ретейлеров о повышении отпускных цен. Для конечного потребителя уже в январе спиртное может подорожать в среднем на 10–17%. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Косарев усомнился, что рост цен случится уже в январе.
«На сегодняшний день приказа Минфина по поводу назначения минимальных различных цен нет. Поэтому сказать об этом достоверно никто не может. Как только будет, так сразу станет понятно, какая будет минимальная розничная цена и насколько она изменится. В основном количестве контрактов нужно предупреждать сеть за месяц до того, как ты изменишь цену. Предположение о росте в 10-17% может быть связано с тем, что кто-то из коллег оповестил кого-то заранее. Но далеко не факт, что рост начнется прямо с 1 января 2026, просто себестоимость станет дороже с этой дате. Остановить процесс роста цен могут только два фактора: отсутствие инфляции и неповышение акцизов на алкоголь», — указал он.
Ранее Косарев рассказал НСН, насколько вырастет цена на алкоголь к Новому году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Wildberries официально купил сеть «Рив Гош»
- В Пермском крае нашли обе группы пропавших туристов
- Челябинск стал культурной столицей России 2027 года
- Названы условия, которые прекратят рост цен на алкоголь
- Простоквашино great again: Дядя Федор и компания вернулись в кино
- Россиян предупредили о штрафе за лающую собаку в квартире
- В Пермском крае пропала ещё одна группа туристов
- Конкуренция и скидки: Как запуск такси от Wildberries изменит рынок перевозок
- Врач рассказала, кому могут навредить мандарины
- Кадыров заявил, что не желает жить до старости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru