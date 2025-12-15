Рост акцизов и инфляция заставляют производителей повышать цены, но они также зависят от условий Министерства финансов, рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в разговоре с НСН.



Сразу пять крупных производителей алкоголя уведомили ретейлеров о повышении отпускных цен. Для конечного потребителя уже в январе спиртное может подорожать в среднем на 10–17%. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Косарев усомнился, что рост цен случится уже в январе.