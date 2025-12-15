По-тихому не прокатит: Таксистам посоветовали «громче» требовать повышения тарифов
Андрей Попков напомнил НСН, что выход на улицы и обивание порогов чиновников уже помогали таксистам в борьбе с низкими тарифами агрегатора-монополиста.
Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил НСН, что только «громкая» забастовка таксистов будет действенна в борьбе с низкими тарифами на поездки и высокой комиссией агрегаторов для водителей.
Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку». Цель — заставить сервисы агрегаторов, в основном, «Яндекс Такси», пересмотреть условия сотрудничества, то есть снизить высокие комиссии для водителей и невыгодные минимальные тарифы. По данным RTVI, водители планируют массово не выходить на работу в понедельник, 15 декабря, в течение 24 часов. Как сообщают СМИ, к забастовке присоединятся водители из Брянска, Воронежа, Перми и Владивостока. Попков напомнил, что такая ситуация происходит каждый год.
«Каждый год проходит забастовка. Постоянно перед новогодними праздниками. Либо это бывает после Нового года, в феврале, с требованием поднять тарифы и уменьшить комиссию. Это нормальное явление. У нас в метро каждый год повышаются тарифы, а такси такой же транспорт. Они также заправляются бензином, который подорожал, также покупают масло, которое подорожало. Так что люди хотят справедливости. У нас же антимонопольная служба (ФАС) молчит, они там что-то жуют сидят. У нас «Яндекс» - монополист, это 95% рынка, и все об этом знают, а ФАС либо в доле с ними, либо вообще безграмотные люди», - рассказал он.
По словам Попкова, крупнейший агрегатор такси «Яндекс» намеренно занижает данные о том, сколько водителей не выходит на работу.
««Яндекс» специально занижает количество людей, которые у них не поехали на смену, и эти цифры никто проверить не имеет права. Поэтому она и называется «тихая забастовка». Вообще надо делать «громкую забастовку»: нужно собирать людей, так как мы имеем право, как профсоюз собрать профсоюзные собрания на улице в любом месте. Но все боятся того же «Яндекса», что он отключит их от заказов. А так человек может сказать, что он не вышел, а на самом деле вышел. Поэтому здесь самый эффективный способ борьбы - выход на улицу. А если они не услышат, то уже надо привлекать наши правоохранительные органы», - отметил собеседник НСН.
Также он напомнил, что выход на улицы уже помогал достучаться до чиновников.
«Мы собирали людей, говорили наши предложения по выходу из ситуации. Потом собирали рабочий комитет и говорили, что если не пойдут нам на встречу, то мы перекроем трассу. Так уже было, и мы добивались, и ходили у Ликсутова (Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности. - Прим. НСН) сидели, и они заставляли «Яндекс» повышать тарифы», - подытожил он.
Напомним, право на забастовку как способ решения трудовых споров зафиксировано в Конституции РФ.
Ранее столичный таксист Сергей в беседе с «Бизнес ФМ» рассказывал, что «Яндекс» берет комиссию до 28% за то, что принимает заказ у пассажира и отдает его водителю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
