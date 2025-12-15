Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил НСН, что только «громкая» забастовка таксистов будет действенна в борьбе с низкими тарифами на поездки и высокой комиссией агрегаторов для водителей.

Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку». Цель — заставить сервисы агрегаторов, в основном, «Яндекс Такси», пересмотреть условия сотрудничества, то есть снизить высокие комиссии для водителей и невыгодные минимальные тарифы. По данным RTVI, водители планируют массово не выходить на работу в понедельник, 15 декабря, в течение 24 часов. Как сообщают СМИ, к забастовке присоединятся водители из Брянска, Воронежа, Перми и Владивостока. Попков напомнил, что такая ситуация происходит каждый год.