Выберут блогеров: Психолог отвергла снижение избирательного права до 16 лет
Подростки могут голосовать не за компетентных людей, а за тех, кто популярнее, заявила НСН Ирина Таранова.
Несмотря на то, что некоторые 16-летние разбираются в политике и взрослее, чем их сверстники 30 лет назад, доверять им участие на выборах не стоит, рассказала детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН.
В Великобритании планируют предоставить право голоса на всех выборах подросткам в возрасте 16 и 17 лет. Подобные правила уже действуют в Шотландии и Уэльсе. В прошлом году жители Германии, Бельгии, Австрии и Мальты могли с 16 лет голосовать на выборах в Европарламент. Психолог посчитала, что в этой практике есть подводные камни.
«С одной стороны, подростки стали активнее включаться в политику, выражать свои взгляды, чем 20-30 лет назад. Есть определенный процент политизированных детей, а даже среди взрослых есть много людей, которые не делают осознанный выбор на голосовании. В 16 лет уже есть доля подростков, которые могут быть готовы к участию в политической жизни. Есть риски, что решения могут приниматься из популярности, например, если какая-нибудь блогер или певица начнет выигрывать, потому что она нравится миллионам тинейджеров. Могут выбрать не самых компетентных, а самых известных», — подчеркнула она.
Таранова добавила, что в России не стоит повторять опыт Европы, а лучше провести исследование среди подростков.
«Два года — это большая разница, хотя так и не кажется. В 16 еще сильно ощущение свободы, самостоятельности, что они знают эту жизнь лучше взрослых - больше такого, чем в 18, но здесь нужно исследование. С одной стороны, тинейджеры сейчас взрослее, но с другой стороны, у них стало больше стресса, жизнь ускорилась, их внимание рассредоточено. Надо провести опрос: не учитывать их голоса, а просто изучить, какие решения они принимают. После этого уже можно прийти к выводу, могут они быть допущены в 16 лет к выборам или нет», — заключила она.
Ранее директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский призвал в пресс-центре НСН защитить подростков от деструктивного контента, количество которого неуклонно растет.
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