Несмотря на то, что некоторые 16-летние разбираются в политике и взрослее, чем их сверстники 30 лет назад, доверять им участие на выборах не стоит, рассказала детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН.

В Великобритании планируют предоставить право голоса на всех выборах подросткам в возрасте 16 и 17 лет. Подобные правила уже действуют в Шотландии и Уэльсе. В прошлом году жители Германии, Бельгии, Австрии и Мальты могли с 16 лет голосовать на выборах в Европарламент. Психолог посчитала, что в этой практике есть подводные камни.