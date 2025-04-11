«В последнее время количество деструктивного контента в Сети, призывающего к насилию, к терактам, к действиям против государства, мошенническим действиям, достигло непомерной величины. Обществу нужно консолидироваться, родители, общественники, сотрудники МВД, депутаты Госдумы — все должны бороться с негативным контентом. Наша задача — оградить детей и подростков от экстремизма, национализма, неприятия государства, власти денег, моды на бездетность», — сказал Оболонский.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал родителей подростков незамедлительно реагировать на любые тревожные сигналы от детей, а школам посоветовал проводить психологические тестирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

