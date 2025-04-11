Глава Родительского комитета потребовал защитить детей от деструктивного контента
Количество деструктивного контента сегодня достигло небывалых объемов, общество должно консолидироваться, чтобы защитить детей, сказал НСН Юрий Оболонский.
Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский призвал в пресс-центре НСН защитить детей от деструктивного контента, количество которого неуклонно растет.
«В последнее время количество деструктивного контента в Сети, призывающего к насилию, к терактам, к действиям против государства, мошенническим действиям, достигло непомерной величины. Обществу нужно консолидироваться, родители, общественники, сотрудники МВД, депутаты Госдумы — все должны бороться с негативным контентом. Наша задача — оградить детей и подростков от экстремизма, национализма, неприятия государства, власти денег, моды на бездетность», — сказал Оболонский.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал родителей подростков незамедлительно реагировать на любые тревожные сигналы от детей, а школам посоветовал проводить психологические тестирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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