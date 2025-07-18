Насильно придушить? В России спорят о блокировке западных мессенджеров
Мессенджер Telegram не станут блокировать после запуска цифровой платформы MAX, обещают депутаты. При этом Дурова просят получше соблюдать законодательство, а россиян уже штрафуют за поиск запрещенного контента.
Россияне переживают, что после введения штрафов за поиск запрещенного контента в интернете все идет к «блокировке» любых западных платформ, включая соцсети и мессенджеры.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября подготовить предложения о введении ограничений на использование ПО, в том числе коммуникационных сервисов из недружественных стран.
А в мае Путин призвал «душить» зарубежные сервисы, которые действуют против России, но при этом не до конца ушли с рынка. Он напомнил, что Россия никого не выгоняла, они сами сделали свой выбор. После этого активизировалось обсуждение о создании национального мессенджера. А в начале июля российская цифровая платформа Max получила свой первый миллион пользователей. Эксперты спорят, ждать ли на этом фоне скорой блокировки западных конкурентов российского продукта.
БЛОКИРОВКА TELEGRAM
В середине июля официально стало известно, что компания «Коммуникационная платформа», которая является дочерней структурой VK, будет отвечать за работу и развитие национального сервиса обмена информацией. Решение принял кабмин.
У новейшего российского мессенджера MAX есть очевидные преимущества перед конкурентами, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, у бета-версии MAX есть поддержка банковских сервисов, к которой подключено два банка, а в будущем появится возможность подписывать документы электронной подписью.
«Голосовые вызовы в MAX уже сейчас работают лучше. Для меня это преимущество. Что касается других функций — дадим им возможность запуститься», — отметил парламентарий.
Боярский добавил, что люди отдадут предпочтение той платформе, которая будет для них «удобнее, безопаснее и быстрее».
Он заверил, что MAX создают не вместо, а в дополнение к зарубежным аналогам, и в разговоре с «Парламентской газетой» 17 июля подтвердил: планов блокировать другие мессенджеры нет.
Прежде чем ставить вопрос о блокировке или замедлении Telegram и WhatsApp в России (принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и запрещена), необходимо полноценное развитие функционала отечественного мессенджера, на что потребуется немало времени. Об этом в комментарии НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
«Трудно сказать, действительно ли власти готовы блокировать Telegram. Дело в том, что, с одной стороны, нам действительно нужен полноценный отечественный многофункциональный удобный мессенджер, который будет предоставлять сервисы, в частности, государственные. С другой стороны, хочется, чтобы он развивался в конкурентном поле. Не хочется, чтобы наш мессенджер насильно продвигали», - пояснил он.
Мессенджер Telegram не станут блокировать после запуска национального многофункционального сервиса РФ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В своём Telegram-канале он указал, что для того, чтобы избежать блокировок в РФ, мессенджеру Павла Дурова нужно всего лишь соблюдать российские законы.
«Если Telegram будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдёт», - заключил парламентарий.
Руководство мессенджера Telegram уже занялось открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, следует из данных, размещенных на сайте Роскомнадзора.
Компания решила «подключиться» к выполнению закона «о приземлении» спустя почти три года.
ПРИЖАЛИ ЗА КОНТЕНТ
17 июля депутаты Госдума приняли поправки в КоАП РФ, предусматривающие для граждан штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.
Также поправки устанавливают ответственность за распространение рекламы VPN-сервисов. Гражданам будет грозить штраф в размере от 50 тыся до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Глава IT-комитета нижней палаты Сергей Боярский в своем Telegram-канале признался, что получил много вопросов от переживающих пользователей. Он подчеркнул, что «обычный, добропорядочный пользователь сети не почувствует на себе действие предлагаемых коллегами нововведений».
Боярский записал видео на шесть минут, в котором успокоил всех любителей посмотреть интервью, посмеяться над мемами или полайкать фото друзей в соцсетях.
Так, по его словам, просмотр интервью с участием иноагентов не будет облагаться санкциями. Создание мемов с иноагентами или экстремистами также не будет считаться распространением экстремистских материалов до тех пор, пока этот мем не попадет в реестр Минюста.
Депутат объяснил, что речь идет только о материалах из списка Минюста (сейчас их там почти 5,5 тысяч). При необходимости можно свериться с перечнем «запрещенки».
Если гражданин случайно открыл или прослушал запрещенный контент без умысла, санкции к нему применяться не будут, важен факт умышленного действия.
При этом глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков уверен, что россиянам скоро будет грозить суровое наказание не только за использование VPN, но и за вход в заблокированные Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).
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