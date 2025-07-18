БЛОКИРОВКА TELEGRAM

В середине июля официально стало известно, что компания «Коммуникационная платформа», которая является дочерней структурой VK, будет отвечать за работу и развитие национального сервиса обмена информацией. Решение принял кабмин.

У новейшего российского мессенджера MAX есть очевидные преимущества перед конкурентами, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, у бета-версии MAX есть поддержка банковских сервисов, к которой подключено два банка, а в будущем появится возможность подписывать документы электронной подписью.

«Голосовые вызовы в MAX уже сейчас работают лучше. Для меня это преимущество. Что касается других функций — дадим им возможность запуститься», — отметил парламентарий.

Боярский добавил, что люди отдадут предпочтение той платформе, которая будет для них «удобнее, безопаснее и быстрее».

Он заверил, что MAX создают не вместо, а в дополнение к зарубежным аналогам, и в разговоре с «Парламентской газетой» 17 июля подтвердил: планов блокировать другие мессенджеры нет.

Прежде чем ставить вопрос о блокировке или замедлении Telegram и WhatsApp в России (принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и запрещена), необходимо полноценное развитие функционала отечественного мессенджера, на что потребуется немало времени. Об этом в комментарии НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

«Трудно сказать, действительно ли власти готовы блокировать Telegram. Дело в том, что, с одной стороны, нам действительно нужен полноценный отечественный многофункциональный удобный мессенджер, который будет предоставлять сервисы, в частности, государственные. С другой стороны, хочется, чтобы он развивался в конкурентном поле. Не хочется, чтобы наш мессенджер насильно продвигали», - пояснил он.