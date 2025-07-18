Госдума приняла закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов. Он будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит правительство РФ, с юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Средства будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Эксперт отметил пользу этой идеи, но насторожился из-за возможных последствий.

«Это делается для того, чтобы увеличить ту долю доходов, которую получают сами аэропорты от компаний-перевозчиков. Налог будет един для всех, чтобы не было никакой дискриминации: для богатых людей колбаса в магазине стоит столько же, сколько и для бедных, так что платить все будут одинаково. Пока еще много моментов, которые остаются неясными. Минтранс говорил о каких-то единичных процентах с юрлиц, которые занимаются перевозками, но они по-любому переложат ответственность на потребителя. Это означает, что авиабилеты для пассажиров станут дороже на 1-2%, но только в крупных городах. Когда вы содержите аэропорт в московском регионе с миллионами пассажиров, вы можете брать со всех по три копейки и ничего не потерять, но когда у вас за год всего 10 тысяч человек, то на них придется разделить миллионные сборы», — подчеркнул он.