Билеты подорожают: Новый авиасбор ляжет на плечи потребителей
Новый налог поможет аэропортам зарабатывать деньги, а перевозчики перекинут дополнительные затраты на пассажиров, заявил НСН Роман Гусаров.
Дополнительный сбор с авиакомпаний может очень негативно отразиться на гражданах, особенно в удаленных городах, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Госдума приняла закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов. Он будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит правительство РФ, с юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Средства будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Эксперт отметил пользу этой идеи, но насторожился из-за возможных последствий.
«Это делается для того, чтобы увеличить ту долю доходов, которую получают сами аэропорты от компаний-перевозчиков. Налог будет един для всех, чтобы не было никакой дискриминации: для богатых людей колбаса в магазине стоит столько же, сколько и для бедных, так что платить все будут одинаково. Пока еще много моментов, которые остаются неясными. Минтранс говорил о каких-то единичных процентах с юрлиц, которые занимаются перевозками, но они по-любому переложат ответственность на потребителя. Это означает, что авиабилеты для пассажиров станут дороже на 1-2%, но только в крупных городах. Когда вы содержите аэропорт в московском регионе с миллионами пассажиров, вы можете брать со всех по три копейки и ничего не потерять, но когда у вас за год всего 10 тысяч человек, то на них придется разделить миллионные сборы», — подчеркнул он.
Гусаров добавил, что в России достаточно много аэропортов, которым потребуются дополнительные деньги из бюджета.
«У нас есть две категории аэропортов: первая группа — это с хорошей пропускной способностью, которые уже давно поделены частными управляющими компаниями и дают доход, они в достаточно приличном состоянии. Их надо поддерживать и дальше развивать, а частники еще возвращают кредиты банкам за прошлые инвестиции. Вторая группа — аэропорты, которые никогда не будут экономически привлекательными. Это весь Север, Красноярье, Магадан — они всегда останутся на шее у государства. Здесь ни один бизнес не готов помогать», — заключил собеседник НСН.
Ранее Гусаров заявил НСН, что россиянам не стоит ожидать резкого роста цен на авиабилеты.
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