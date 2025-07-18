В некоторых российских компаниях уже есть планы по сокращению персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта, это не нарушает права работника, заявила НСН юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина.

В России идет первый суд по иску работника, уволенного работодателем из-за искусственного интеллекта, пишет РБК. Суд защитил уволенного сотрудника, но из-за того, что была нарушена процедура увольнения. Теперь работодатель подал апелляцию. Енютина раскрыла права работника в этой ситуации.