Юрист Енютина: Засудить работодателя за увольнение из-за нейросетей нельзя
Работодатель сам решает, как ему выполнять задачи – самому, нанять кого-то или подключить искусственный интеллект, заявила НСН Галина Енютина.
В некоторых российских компаниях уже есть планы по сокращению персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта, это не нарушает права работника, заявила НСН юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина.
В России идет первый суд по иску работника, уволенного работодателем из-за искусственного интеллекта, пишет РБК. Суд защитил уволенного сотрудника, но из-за того, что была нарушена процедура увольнения. Теперь работодатель подал апелляцию. Енютина раскрыла права работника в этой ситуации.
«Человека могли уволить за то, что он в работе использовал искусственный интеллект. Такие кейсы встречаются. Тут спорный вопрос, потому что по факту человек выполнил свою задачу. Если качественный результат представлен, то вряд ли можно обвинить человека в использовании ИИ. При этом есть запрет сливать конфиденциальную информацию. При использовании бота информация компании попадает туда, он потом будет этой информацией пользоваться для формирования других запросов. Еще один вариант – увольнение человека при замене его ИИ. Это чисто экономическая ситуация, оптимизация. У нас работодатель сам решает, как ему выполнять свои задачи – самому, нанять кого-то или подключить искусственный интеллект. Это честное основание для сокращения, понятное суду», - рассказала она.
Енютина пояснила, что должен делать работодатель, который собирается провести такое сокращение.
«Если массовое увольнение, за три месяца надо предупредить отраслевой профсоюз. Если локальное – предупреждаете сотрудника за два месяца, потом платите выходное пособие. Если работник через месяц не устроился на работу, выплачивается еще один средний заработок. Если он за две недели встал на биржу труда, то еще один. Получается два оклада и три средних заработка. В некоторых компаниях есть планы по сокращению персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта, например, в обработку документов. Юридические компании при обработке шаблонных задач тоже используют искусственный интеллект, говорю из своей практики. Это касается тех сфер, где есть механическая обработка, рутина. Есть сервис, который по ключевым словам выбирает новости, формируется лента. Какая-нибудь бабуля вообще не отличит, это человек подбирал новости или ИИ. Чем больше экспертизы в должности, тем больше шансов, что ее не заменят», - подытожила собеседница НСН.
Возможно, что нейросети через пять лет смогут очень точно имитировать работу человеческого разума, однако они не смогут полностью заменить человека, так как их возможности ограничены базой данных, на основе которой их обучали. Об этом заявил разработчик робота Федора, робототехник и бизнесмен Владимир Белый, передает «Радиоточка НСН».
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